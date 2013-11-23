Исполнитель для создания и ведения стр. в соцсетях

Старница (или группа, я не в курсе) нужна для компании по производству видеороликов

Соцсети берем три - twitter, фейсбук, вконтакте

Одноклассники не нужны

работаь будут с тем, кто предложит адекватную цену за:

- создание

- заполнение начальной информацией

- ведение ежемесячное

Так же важно чтобы был опыт, чтобы человек уже вел какие-то группы