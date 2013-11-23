Исполнитель для создания и ведения стр. в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок214 просмотров

Старница (или группа, я не в курсе) нужна для компании по производству видеороликов

Соцсети берем три - twitter, фейсбук, вконтакте

Одноклассники не нужны

работаь будут с тем, кто предложит адекватную цену за:

- создание

- заполнение начальной информацией

- ведение ежемесячное

Так же важно чтобы был опыт, чтобы человек уже вел какие-то группы

11 лет назад
Tolstoleg
Олег 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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