Качественно вести группу вконтакте про строительство

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок218 просмотров
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Надо

1. оформить группу по-человечески (аватарка + меню)

2. наполнять группу VK качественным и полезным контентом на тему строительства деревянных домов. 1-2 поста в день

3. Организовывать 2-3 репоста в неделю в другие группу схожей тематики.

4. Раскрутка группы до с 2500 до 25 000 чел.

5. модерация.

8 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад