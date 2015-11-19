Ищем исполнителя для раскрутки групп в соц сетях. Тема - аренда и продажа недвижимости. Внимание! исполнителей не способных по любым причинам общаться голосом НЕ БЕСПОКОИТЬ. Спасибо за понимание!
Качественно вести группу вконтакте про строительство
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо
1. оформить группу по-человечески (аватарка + меню)
2. наполнять группу VK качественным и полезным контентом на тему строительства деревянных домов. 1-2 поста в день
3. Организовывать 2-3 репоста в неделю в другие группу схожей тематики.
4. Раскрутка группы до с 2500 до 25 000 чел.
5. модерация.
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