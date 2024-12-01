Консультант з роботою Life Studio TikTok

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка26 просмотров

Шукаємо консультанта на проєкт по запуску студії Life Stream TikTok.

Задача:
- відповідно вхідних даних, прорахувати необхідне технічне забезпечення для офісу;
- допомога з налаштуванням профілів для подальшого проведення стрімів;
- консультація з налаштування і розвинення профілів для залучення лідів через стріми.

Фахівець потрібен з міста Києва. Зайнятість проєктна, максимальна тривалість 1 місяць, залежить від швидкості виконання задач.
Пропонуйте свою вартість за виконану роботу.

Лидогенерация
5 месяцев назад
guest_1730481883861
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Василь
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад