Необходимо собрать контакты YouTube блогеров из списка до 1000 каналов. Контакты могут быть указаны в описаниях или требуют прохождения капчи. Оплата составляет 2 рубля за контакт. Требуется аккуратность и внимательность при работе с информацией.
Консультант з роботою Life Studio TikTok
Шукаємо консультанта на проєкт по запуску студії Life Stream TikTok.
Задача:
- відповідно вхідних даних, прорахувати необхідне технічне забезпечення для офісу;
- допомога з налаштуванням профілів для подальшого проведення стрімів;
- консультація з налаштування і розвинення профілів для залучення лідів через стріми.
Фахівець потрібен з міста Києва. Зайнятість проєктна, максимальна тривалість 1 місяць, залежить від швидкості виконання задач.
Пропонуйте свою вартість за виконану роботу.
Заявки фрилансеров
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