Я ищу талантливого контент-автора и управляющего соцсетями для работы в нашей молодой и амбициозной французской компании, специализирующейся на создании высококачественных видео с использованием ИИ.

Основные задачи будут включать ведение соцсетей, обработку контента (добавление тегов), взаимодействие с аудиторией через комментарии, участие в релевантных пабликах, общение с прессой и партнерами (написание и ответы на запросы).

Это постоянная удаленная работа с гибким графиком (4-5 часов в день, 5-6 дней в неделю).

Ожидаем, что кандидат выполнит небольшое задание — найти подходящий паблик для публикации работ и составить короткий текст поста.

Заявки и резюме отправлять на указанный email.