Требуется специалист для продвижения игрового блокчейн-проекта в Telegram. Проект включает сайт и телеграм-канал, активность низкая. Необходимы рекламные кампании в других каналах, комментарии и помощь с биржами заданий. Открыты к идеям по продвижению в Viber, Facebook и на форумах. Интересуют молодые специалисты с опытом SMM и SMO.
Контент-автор и управляющий соцсетями
Я ищу талантливого контент-автора и управляющего соцсетями для работы в нашей молодой и амбициозной французской компании, специализирующейся на создании высококачественных видео с использованием ИИ.
Основные задачи будут включать ведение соцсетей, обработку контента (добавление тегов), взаимодействие с аудиторией через комментарии, участие в релевантных пабликах, общение с прессой и партнерами (написание и ответы на запросы).
Это постоянная удаленная работа с гибким графиком (4-5 часов в день, 5-6 дней в неделю).
Ожидаем, что кандидат выполнит небольшое задание — найти подходящий паблик для публикации работ и составить короткий текст поста.
Заявки и резюме отправлять на указанный email.
Заявки фрилансеров
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