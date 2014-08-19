Контент-менеджер в группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок225 просмотров

Нужен контент-менеджер для ведения коммерческих групп. Желательно девушка, так как обе группы посвящены одежде, ЦА - женщины. 1 - сеть магазинов женской одежды. 2 - бренд детской одежды. 2-3 поста в день в каждую.

Оплачивать хотелось бы количество постов, поэтому в заявке укажите желаемую цену за 1 пост и примеры вашей работы

11 лет назад
zelenberg
Зеленин 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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