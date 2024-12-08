Добрый день! Необходимо в ближайшее время сделать креативную ленту для инстаграм из имеющихся фотографий и графики для маркетингового агентства (15 постов). Стиль - железная дорога, вагоны и прочее. Примеры своих работ присылайте с откликами в лс.