Креативный дизайнер для инстаграм ленты

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок16 просмотров

Добрый день! Необходимо в ближайшее время сделать креативную ленту для инстаграм из имеющихся фотографий и графики для маркетингового агентства (15 постов). Стиль - железная дорога, вагоны и прочее. Примеры своих работ присылайте с откликами в лс.

Дизайн постовСоздание креативов
5 месяцев назад
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