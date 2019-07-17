Маркетолог, Аналитик в SMM рекламе под Facebook

Ищу маркетолога/аналитика/рекламщика с оптытом работы в SMM маркетинге/рекламе и продвижении ecommerce продукции черезе Facebook / Instagram.

Требуется провести анализ текущих рекламных компаний, и предложенить варианты развития / постороения новых РК.

Рынок США и Западная европа. СНГ нет.

Тематика продукта Кино/Видео игры/ комиксы + 3д печать.

От кандидатов интересует предыдущий опыт с Eng проектами и опыт в работе с рекламой в Facebook. Задача очень идивидуальная поэтому бюджеты и сроки после обсуждение с каждым из кандидатов. Пока меня интересует ваш опыт.