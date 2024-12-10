Требуется подготовка рассылки в WhatsApp с использованием официального WhatsApp Business API или сервисов Wati и Gupshup. Сообщения должны быть короткими и персонализированными, с четким призывом к действию. Включите сегментацию базы, тестирование перед запуском и предоставьте отчёт с метриками: доставленные, прочитанные, отклики.
Маркетолог для продвижения вебинаров в Telegram
Я ищу маркетолога, который будет заниматься продвижением вебинаров в Telegram.
Необходимо иметь опыт работы с этой платформой и умение привлекать аудиторию.
Ожидаю креативного подхода и готовности к экспериментам.
Если вы заинтересованы, пишите в личные сообщения.
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