Маркетолог для продвижения вебинаров в Telegram

Я ищу маркетолога, который будет заниматься продвижением вебинаров в Telegram.

Необходимо иметь опыт работы с этой платформой и умение привлекать аудиторию.

Ожидаю креативного подхода и готовности к экспериментам.

Если вы заинтересованы, пишите в личные сообщения.