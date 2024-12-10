Маркетолог для продвижения вебинаров в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Я ищу маркетолога, который будет заниматься продвижением вебинаров в Telegram.

Необходимо иметь опыт работы с этой платформой и умение привлекать аудиторию.

Ожидаю креативного подхода и готовности к экспериментам.

Если вы заинтересованы, пишите в личные сообщения.

TelegramПривлечение клиентовПривлечение подписчиков
5 месяцев назад
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