Медиабайер / медиапланер по Instagram

Ищу человека который может совмещать в себе функции медиабайера и медиапланера. Основное направление - размещение рекламы в Instagram.

Вы должны иметь опыт составления медиапланов и покупки рекламы в соц сетях.

Задачи:

- Подбор / поиск новых рекламных площадок (пабликов)

- Взаимодействие с администраторами площадок (через WhatsApp или VK)

- Выяснение и уточнение цен, скидок от площадок

- Планирование и публикация постов в этих группах

- Контролировать размещение рекламы

- Готовить ежедневную отчетность по рекламным площадкам в Google Таблицах

Основное при составлении медиаплана это четкость всех заявленных цен и скидок, грамотность при составлении медиаплана.

Так же умение и желание договариваться о более низкой цены за рекламу.

Пожалуйста, приведите примеры медиапланов, которые вы составляли, чтобы можно было понять, можем ли мы начать работу.

Также указывайте пожалуйста ваши ожидания по оплате (сумму и способ оплаты).