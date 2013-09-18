Менеджер по тизерной/ баннерной рекламе

В молодую, динамично развивающуюся компанию требуются менеджеры по тизерной/ баннерной/ контекстной рекламе.

Требования:

- успешный опыт создания и проведения контекстных Р.К. в любой из перечисленных областей:

Баннерные сети, Тизерные сети, ЯДирект, Adwords, Таргет.Мейл, Соц сети, и пр.

- желательно (но не обязательно) опыт в арбитраже трафика

Что нужно будет делать:

- создание и проведение рекламных кампаний в рамках Ваших текущих компетенций.

- обучаться работать в Баннерных/ Тизерных сетях /Соц. сетях, ЯДирект, Adwords, Таргет.Мейл и далее работать в них.

- отслеживание эффективности рекламных кампаний (достижение определённой стоимости лидов)

- обучаться эффективному арбитражу трафика в процессе работы

Условия:

- з/п в зависимости от уровня от 15 до 100 т.р. + крупные бонусы

- удалённая работа

- крупные рекламодатели, большие бюджеты