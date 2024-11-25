Нужно оформить 3 новых LinkedIn аккаунта

А именно

- фото обработанное ИИ

- стоковое фото на бекграунд

- должность (какая-то офисная), минимум год работы на последнем месте, всего 2-3 места работы с коротким описанием. Генерируем текст через ИИ.

- скиллы.

- учеба - универ + степень

- about, тоже через ИИ

- минимум в 5 групп вступить

- 3 поста (на англ.), тоже ИИ

- 3 диалога разыграть между этими аккаунтами

- набрать 5 коннектов (3 между друг другом, + 2 любых)

Никаких супер постов или идеального оформления не требуем, все генерируем через ИИ и просто вставляем.

Подробную инструкцию и все инструменты дадим. На вопросы ответим.

Это лишь первое задание, тестовое. А так надо 7-10 акаунтов каждый день оформлять, ищем в первую очередь работу в долгую.