Ищется СММ-специалист для работы в команде эксперта. Основные задачи включают разработку стратегии связи с аудиторией на 2 месяца, создание контент-плана, публикацию сторис 5 раз в неделю, оформление постов в Telegram и создание рилсов. Опыт работы с экспертами и личным брендом обязателен. Условия: фиксированная оплата + KPI.
Минимально оформить 3 новых LinkedIn аккаунта по шаблону
Нужно оформить 3 новых LinkedIn аккаунта
А именно
- фото обработанное ИИ
- стоковое фото на бекграунд
- должность (какая-то офисная), минимум год работы на последнем месте, всего 2-3 места работы с коротким описанием. Генерируем текст через ИИ.
- скиллы.
- учеба - универ + степень
- about, тоже через ИИ
- минимум в 5 групп вступить
- 3 поста (на англ.), тоже ИИ
- 3 диалога разыграть между этими аккаунтами
- набрать 5 коннектов (3 между друг другом, + 2 любых)
Никаких супер постов или идеального оформления не требуем, все генерируем через ИИ и просто вставляем.
Подробную инструкцию и все инструменты дадим. На вопросы ответим.
Это лишь первое задание, тестовое. А так надо 7-10 акаунтов каждый день оформлять, ищем в первую очередь работу в долгую.
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