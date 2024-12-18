Ищется СММ специалист для работы в области психологии. Необходимо предоставить примеры успешных кейсов и опыт работы с социальными сетями. Ожидается знание специфики ниши и умение привлекать целевую аудиторию.
Модерация аккаунта в инстаграм
Создание профиля в Инстаграм, наполнение аккаунта, контент план, настройка рекламы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Ищем опытного SMM-менеджера для продвижения нашей игровой платформы в Telegram. Необходимо разработать стратегии для привлечения целевой аудитории, повышения узнаваемости бренда и привлечения пользователей. Опыт работы в игровой индустрии и знание Telegram обязательны. Увлечение играми и социальными сетями приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо раскрутить телеграм-канал, добавив целевых пользователей, интересующихся блокчейн-тематикой, играми и заработком цифровых активов. Ожидается применение эффективных стратегий SMM и SMO для привлечения аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для оформления Инстаграм ленты тревел агентства. Необходимо подобрать шрифты под фирменные цвета, создать макеты постов и сторис, а также составить структуру ведения ленты. Логотип уже имеется.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для создания и продвижения страницы мастера маникюра в Instagram на срок 2–4 месяца. Задачи включают настройку профиля, создание качественного контента, привлечение новой аудитории и повышение активности на странице. Опыт в бьюти-сфере и навыки анализа результатов продвижения являются плюсом.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $300
Ищется специалист по настройке рекламы на Instagram и Facebook для сферы веб-кама. Задача заключается в обходе модерации платформ с целью привлечения моделей. Необходимо наличие опыта в данной области и знание особенностей рекламной политики социальных сетей.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется СММ специалист для работы в социальных сетях. Основная задача — управление контентом и взаимодействие с аудиторией. Общение без заполнения анкет, напрямую в личных сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Шукаємо досвідченого SMM-спеціаліста для ведення та просування соціальних мереж Інтернет-провайдера. Основні завдання: розробка контенту, створення відео для TikTok, налаштування таргетованої реклами та просування акаунтів. Вимоги: досвід роботи, вміння створювати якісний контент, знання таргетингу та AI-інструментів.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется СММ маркетолог для участия в проекте по созданию личного бренда. Ожидается высокая нагрузка и активная работа в социальных сетях. Вознаграждение будет невысоким. Ищем заинтересованных специалистов для долгосрочного сотрудничества.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется специалист или команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин в Новосибирске. Основные каналы: ВК и ТГ. Прозрачная система вознаграждения — 1000 рублей за привлеченного гостя. Рассматриваются варианты оплаты за звонки и лиды. Бюджет будет установлен после начала сотрудничества. Используется CRM для отслеживания конверсии и качества обслуживания.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад