Найти магазины в инстаграме

Здравствуйте, друзья!

Нужно собрать базу магазинов из инстаграма в формате ссылка на аккаунт + телефон/емейл.

Это могут быть как магазины, так и бренды, которые продают свои товары в инстаграме.

Гео: любое

Язык: русский