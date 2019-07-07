Найти магазины в инстаграме

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок272 просмотра

Здравствуйте, друзья!

Нужно собрать базу магазинов из инстаграма в формате ссылка на аккаунт + телефон/емейл.

Это могут быть как магазины, так и бренды, которые продают свои товары в инстаграме.

Гео: любое

Язык: русский

6 лет назад
petrichor
Эжен 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров