Накрутка группы В контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка138 просмотров

Увеличить число участников группы, на 1000-2000 шт. Только 1 город. Иркутск.

Аудитория: Мужчины 20-40 лет. Минимум ботов.

Или приму группу. Или другая сеть. Или ваши варианты.

Группа не коммерческая!

Цена, сроки, боты и прочие детали в личку.

Предоплаты нет.

8 лет назад
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Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров