Требуется провести поиск Instagram-аккаунтов по заданным критериям из списка. Необходимо вручную проверять профили и составить список ссылок на подходящие аккаунты. Оплата возможна по двум схемам. В среднем, за один час работы можно заработать около 40 гривен.
Написання постів, оформлення, розробка креативів
Все що входить в тариф Бізнес за 350$ на місяць з вашого сайту.
Коротко, написання постів, оформлення, розробка креативів та запуск реклами.
Заявки фрилансеров
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