Написання постів, оформлення, розробка креативів

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка40 просмотров

Все що входить в тариф Бізнес за 350$ на місяць з вашого сайту.

Коротко, написання постів, оформлення, розробка креативів та запуск реклами.

3 года назад
123lucids
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)

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