Написать отзыв на Я-картах

Предлагается удаленная работа в сфере SMM с заработком от 1500$ в первый месяц. Гибкий график (6-7 часов в день), выплаты каждую неделю. Требования: возраст 16-27 лет, наличие телефона или ПК, желание работать и ответственность. Обучение предоставляется.
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