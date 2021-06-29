Написать ТЗ для создания шаблона поста для банка

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки369 просмотров

Необходимо будет создать техническое задание для дизайнера, который будет создавать фирменный стиль, посты и иконки хайлайтс аккаунта банка. Требования к исполнителю:

-нестандартное мышление

-понимание трендов в инстаграм

-готовность выполнить небольшое тестовое задание

В заявке указывайте номер телефона для связи в вотс ап

4 года назад
jenya8
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Гриневский
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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