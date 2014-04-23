Наполнение группы вконтакте

Нужен человек для ведения раскрутки в соц сетях: В контакте и Фейсбук 2-х сайтов. Но мне нужно не просто видеть результат, а видеть пошагово, что Вы делаете (можно отчет за работу каждый день) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть группа вконтакте (пишите в личку дам ссылку), ее нужно ежедневно наполнять контентом.
Тематика группы "развлечения, юмор".
Группу нужно наполнять ежедневно, более подробно по количеству и прочему готов обсудить при общении. Интересует человек который определенное время будет заниматься наполнением группы.
Обязательно указывайте в заявках ваши цены
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