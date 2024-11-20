Ищется младший SMM менеджер и комьюнити-менеджер для интересного проекта с возможностью удаленной работы. Оформление будет официальным. Участие в развитии социальных сетей и взаимодействии с аудиторией.
Наполнение контентом через нейросети
Нужен специалист по нейросетям для генерации контент в соцсети (фото, видео, посты).
Обсудим все с исполнителем.
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