Наполнить аккаунт в Инстаграмм

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Закрыт15 заявок223 просмотра

Нужно добавить в Инстаграм-аккаунт посты и сториз. Оформить шаблоны постов и сториз, придумать рубрики, подобрать хештеги, составить контент-план, написать первые 30 постов и 12 сториз. Материалы частично предоставим (фото и краткую характеристику). Тема - дизайн интерьеров, архитектурное проектирование, художественная роспись, ремонт момещений. Подробная информация выбранному исполнителю.

6 лет назад
30russian
Евгений 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров