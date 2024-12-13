Ищется специалист или команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин в Новосибирске. Основные каналы: ВК и ТГ. Прозрачная система вознаграждения — 1000 рублей за привлеченного гостя. Рассматриваются варианты оплаты за звонки и лиды. Бюджет будет установлен после начала сотрудничества. Используется CRM для отслеживания конверсии и качества обслуживания.