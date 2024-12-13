Настройка рекламы для обхода модерации в инстаграм и Facebook

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок20 просмотров

Необходимо настроить рекламу для сферы веб кама с целью привлечения моделей. Нужен специалист для обхода модерации платформ.

Регион Украина

Настройка рекламных кампаний
5 месяцев назад
mixfightpride
Артур 
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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час назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
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5 месяцев назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Саша
 
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2 месяца назад
5 месяцев назад