Настройка рекламы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки8 просмотров

Ищу специалиста, который поможет настроить рекламу в ВК.

Просьба прислать в ЛС ссылки на свои кейсы и стоимость с описанием ценообразования.

Таргетированная реклама
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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