Настройка рекламного кабинета. Прохождение модерации (ФБ).

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт3 заявки10 просмотров

Настройка рекламного кабинета. Прохождение модерации (ФБ). Настройка гугл рекламы, прохождение модерации.

FacebookGoogle AdsНастройка рекламных кампаний
20 часов назад
Максим
 
31 год
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

sammiodn
Ефим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
20 часов назад
$50
5 дней

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Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
92 отзыва
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Социальные сети (SMM и SMO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 минут назад
106 отзывов
19 часов назад
sammiodn
Ефим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
20 часов назад