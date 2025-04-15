Необходимо зарегистрировать новый аккаунт в TikTok и в течение недели выкладывать одно видео в день по предоставленным роликам. Оплата 500₽ после выполнения задачи. Условия: проживание вне России и наличие не более 2 аккаунтов TikTok. Задача займет не более 5 минут в день.