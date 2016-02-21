Настройка таргетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки160 просмотров

Нужен качественный профессионал по настройке таргетинговой компании: в vk и facebook, my.target, РСЯ. Ниша - ипотечный брокер. Знание сервиса Hiconvertion приветствуется. 

9 лет назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров