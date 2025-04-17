Настройка таргетированной рекламы для салона красоты на Кипре

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт7 заявок27 просмотров

Ищем специалиста по таргетированной рекламе, который возьмёт на себя полное ведение рекламной кампании для салона красоты (www), ориентированного на рынок Кипра. Основной акцент — реклама в Instagram, также возможна работа с Facebook.

Что нужно делать:

  • Настройка и запуск таргетированной рекламы в Meta Ads Manager

  • Создание креативов (видео / баннеры / тексты) — самостоятельно

  • Анализ эффективности рекламы, регулярная оптимизация кампаний

  • Постоянная связь и отчётность по результатам

Что мы предлагаем:

  • Долгосрочное сотрудничество (это не одноразовая задача)

  • Полная свобода действий в рамках задач (мы доверяем профессионалам)

  • Бонусы за хорошо выполненную работу

Если вы умеете запускать эффективную рекламу, создавать интересные креативы и готовы взять на себя полную ответственность за результат — оставьте заявку, обсудим детали и начнём работу.

SMMСоздание креативовТаргетированная рекламаУправление рекламными кампаниями
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