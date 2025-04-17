Ищем специалиста по таргетированной рекламе, который возьмёт на себя полное ведение рекламной кампании для салона красоты (www), ориентированного на рынок Кипра. Основной акцент — реклама в Instagram, также возможна работа с Facebook.



Что нужно делать:

Настройка и запуск таргетированной рекламы в Meta Ads Manager

Создание креативов (видео / баннеры / тексты) — самостоятельно

Анализ эффективности рекламы, регулярная оптимизация кампаний

Постоянная связь и отчётность по результатам



Что мы предлагаем:

Долгосрочное сотрудничество (это не одноразовая задача)

Полная свобода действий в рамках задач (мы доверяем профессионалам)

Бонусы за хорошо выполненную работу



Если вы умеете запускать эффективную рекламу, создавать интересные креативы и готовы взять на себя полную ответственность за результат — оставьте заявку, обсудим детали и начнём работу.