Ищется SMM-специалист и сторисмейкер для развития личного бренда. Задача включает ведение блога на LinkedIn на английском и телеграм канала на русском. Необходим опыт в продажах через контент, хорошее владение письменным английским и понимание особенностей англоязычной аудитории.
Настройка таргетированной рекламы для салона красоты на Кипре
Ищем специалиста по таргетированной рекламе, который возьмёт на себя полное ведение рекламной кампании для салона красоты (www), ориентированного на рынок Кипра. Основной акцент — реклама в Instagram, также возможна работа с Facebook.
Что нужно делать:
Настройка и запуск таргетированной рекламы в Meta Ads Manager
Создание креативов (видео / баннеры / тексты) — самостоятельно
Анализ эффективности рекламы, регулярная оптимизация кампаний
Постоянная связь и отчётность по результатам
Что мы предлагаем:
Долгосрочное сотрудничество (это не одноразовая задача)
Полная свобода действий в рамках задач (мы доверяем профессионалам)
Бонусы за хорошо выполненную работу
Если вы умеете запускать эффективную рекламу, создавать интересные креативы и готовы взять на себя полную ответственность за результат — оставьте заявку, обсудим детали и начнём работу.
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