Настроить рекламу в Инстаграм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт27 заявок677 просмотров

Бизнес – зоомастерская. Делаем адресники, ошейники, кружки и пр.

До этого активно работали в ВК, сами настраивали рекламу, теперь ищем спеца, который поможет с инстой.

В идеале если сработаемся, то нужно будет полностью вести рекламу и в вк и в инсте.

Бюджет на рекламу 15-20к в месяц

5 лет назад
vasiliev_dima
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Будимир
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Даут
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
39 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Татьяна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Милена
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Руслан
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сам
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)