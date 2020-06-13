Настроить рекламу в Инстаграм

Бизнес – зоомастерская. Делаем адресники, ошейники, кружки и пр.

До этого активно работали в ВК, сами настраивали рекламу, теперь ищем спеца, который поможет с инстой.

В идеале если сработаемся, то нужно будет полностью вести рекламу и в вк и в инсте.

Бюджет на рекламу 15-20к в месяц