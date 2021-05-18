Настроить таргет для инстаграм магазина жеской одежды

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Закрыт1 заявка141 просмотр

нужно настроить таргет  для инстаграм магазина женской одежды с нового акаунта  (который не будет связан с самим фб аккаунтом на котором висит инстаграм) Такой запрос потому что я хочу помогать девушке с рекламой, чтобы не мешать ее рекоамной деятельности которую она сама запускает внутри инсты. Карту тоже свою для оплат подвязать в новы акк хочу. Цель найти аудиторию и бить в нее хорошим бюджетом. 

4 года назад
guest_16213323808776
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Валерий
 
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