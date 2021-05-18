Настроить таргет для инстаграм магазина жеской одежды

нужно настроить таргет для инстаграм магазина женской одежды с нового акаунта (который не будет связан с самим фб аккаунтом на котором висит инстаграм) Такой запрос потому что я хочу помогать девушке с рекламой, чтобы не мешать ее рекоамной деятельности которую она сама запускает внутри инсты. Карту тоже свою для оплат подвязать в новы акк хочу. Цель найти аудиторию и бить в нее хорошим бюджетом.