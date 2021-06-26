Ищется таргетолог для настройки рекламы в Instagram и Facebook, фокус на авторских турах в Дагестан. Необходимы 20-60 заявок ежемесячно при цене за клиента до 3000р. Ожидается кейс по авторским турам, примеры креативов, стратегия работы и стоимость услуг. Долгосрочное сотрудничество с опытным специалистом.
Настроить таргет в ФБ на строительную тематику
Добрый день! Мы занимаемся строительством энергоэффективных фундаментов типа УШП и УФФ (Утепленная Шведская Плита и Утепленный Финский
Фундамент). Не путать с обычными фундаментами, те, кто хотят просто кусок
бетона под дом – это не наша целевая аудитория. Работаем по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Необходимо настроить таргетированную рекламу в Инстаграме/ФБ.
Целевая аудитория: М/Ж 27-50, Платежеспособные
Сайт в разработке – через пару недель будет готов, сейчас целевая страница – https://теплые-фундаменты.рф/ushp
Трафик можно лить на сайт, можно на инсту – ее сейчас упаковываем @teplie_fundamenti,
можно на лид-форму
Бюджет на старте 20 000 в месяц. Дальше в зависимости от результата – потолка
нет. Если будут клиенты, выделим большие деньги.
Ретаргет: обязателен ретаргет посетителей сайта с поисковых кампаний (тк с контекстной
рекламы горячая целевая аудитория), поменьше ретаргет всех посетителей сайта.
В качестве тестового задания предлагаем разбить аудиторию на сегменты с конкретными
интересами и предложением. Например:
«Геотаргет по застраивающимся СНТ, ДНП, КП вокруг Санкт-Петербурга. Предлагать
строительство в конкретно их СНТ, ДНП, КП»
Опыт в строительной тематике будет вашим преимуществом
В последствии при успешном взаимодействии запустим остальные виды наших услуг:
строительство домов, печатный бетон, теплые полы и тд.
Заявки фрилансеров
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