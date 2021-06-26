Настроить таргет в ФБ на строительную тематику

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Закрыт10 заявок821 просмотр

Добрый день! Мы занимаемся строительством энергоэффективных фундаментов типа УШП и УФФ (Утепленная Шведская Плита и Утепленный Финский

Фундамент). Не путать с обычными фундаментами, те, кто хотят просто кусок

бетона под дом – это не наша целевая аудитория. Работаем по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области. Необходимо настроить таргетированную рекламу в Инстаграме/ФБ.

Целевая аудитория: М/Ж 27-50, Платежеспособные

Сайт в разработке – через пару недель будет готов, сейчас целевая страница – https://теплые-фундаменты.рф/ushp

Трафик можно лить на сайт, можно на инсту – ее сейчас упаковываем @teplie_fundamenti,

можно на лид-форму

Бюджет на старте 20 000 в месяц. Дальше в зависимости от результата – потолка

нет. Если будут клиенты, выделим большие деньги.

Ретаргет: обязателен ретаргет посетителей сайта с поисковых кампаний (тк с контекстной

рекламы горячая целевая аудитория), поменьше ретаргет всех посетителей сайта.

В качестве тестового задания предлагаем разбить аудиторию на сегменты с конкретными

интересами и предложением. Например:

«Геотаргет по застраивающимся СНТ, ДНП, КП вокруг Санкт-Петербурга. Предлагать

строительство в конкретно их СНТ, ДНП, КП»

Опыт в строительной тематике будет вашим преимуществом

В последствии при успешном взаимодействии запустим остальные виды наших услуг:

строительство домов, печатный бетон, теплые полы и тд.

4 года назад
zenit67ru
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