Настроить таргетинг в ВR

Проводим исследование, надо привлечь респондентов.

Надо описать рекламную компанию: (Анализ рынка, выделение портретов респондентов, их интересов и мотиваторов, способов таргетинга на них; проект рекламной кампании, проработка сценариев поведения клиентов (от просмотра рекламного объявления до завершения теста и получения приза))

провести рекламную компанию

Оплату можем проводить только на ООО или ИП. При качественном выполнение заказа - постоянное сотрудничество