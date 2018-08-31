Настроить таргетинг в ВR

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки128 просмотров

Проводим исследование, надо привлечь респондентов. 

Надо описать рекламную компанию: (Анализ рынка, выделение портретов респондентов, их интересов и мотиваторов, способов таргетинга на них; проект рекламной кампании, проработка сценариев поведения клиентов (от просмотра рекламного объявления до завершения теста и получения приза))

провести рекламную компанию

Оплату можем проводить только на ООО или ИП. При качественном выполнение заказа - постоянное сотрудничество

7 лет назад
grinev_artem
Артем 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров