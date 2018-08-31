Хочу начать вести аккаунт рекламного агенства в Инстаграмме и ФБ. У нас подготовлено порядка 15 своих статей. + есть 9 кейсов которые хотим осветить + несколько корпоративных фото. Вопросы: ...
Настроить таргетинг в ВR
Проводим исследование, надо привлечь респондентов.
Надо описать рекламную компанию: (Анализ рынка, выделение портретов респондентов, их интересов и мотиваторов, способов таргетинга на них; проект рекламной кампании, проработка сценариев поведения клиентов (от просмотра рекламного объявления до завершения теста и получения приза))
провести рекламную компанию
Оплату можем проводить только на ООО или ИП. При качественном выполнение заказа - постоянное сотрудничество
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