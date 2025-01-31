Необхідно підтримувати поточне налаштування реклами в фейсбук

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок140 просмотров

Є перший місяць роботи реклами в фейсбук, є певні результати, необхідна

подальша підтримка таргетованої реклами.

Таргетированная рекламаУправление рекламными кампаниями
3 месяца назад
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