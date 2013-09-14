Необходимо наполнить группу.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки177 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Порядок выполнения:

1. Заходите в группу http://vk.com/bro.blog и вступаете в нее

2. Оставляете осмысленный комментарий и репост к любой записи.

3. Жмете “Пригласить друзей” и приглашаете в группу 40 человек

4. Нажимаете "Рассказать друзьям"

5. На проверку высылаете ссылку на свою страничку, текст комментария и скрин приглашенных.

Связь через личку. Оплата, соответственно маленькая, так как работы на 3 минуты.

10 лет назад
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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