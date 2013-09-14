Необходимо наполнить группу.

Порядок выполнения:

1. Заходите в группу http://vk.com/bro.blog и вступаете в нее

2. Оставляете осмысленный комментарий и репост к любой записи.

3. Жмете “Пригласить друзей” и приглашаете в группу 40 человек

4. Нажимаете "Рассказать друзьям"

5. На проверку высылаете ссылку на свою страничку, текст комментария и скрин приглашенных.

Связь через личку. Оплата, соответственно маленькая, так как работы на 3 минуты.