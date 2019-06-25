Необходимо разработать обложку для группы ВК + аватарку

1. Необходимо разработать обложку для группы ВК.

Название группы: Мемы & Приколы

Тематика группы: Юмор, приколы, мемы.

На обложке обязательно должен быть какой-нибудь юмористический уклон + указать название группы.

Плюс, собираемся каждую неделю разыгрывать призы. Необходимо, чтобы по середине обложки отображалось пять аватарок (пока поставьте тестовые чьи-нибудь, с помощью скриптов пропишим всё сами), аватарки должны быть круглые.

Трое из этих аватаров покрупнее (это будут победители), двое остальных - поменьше. Как будет это всё размещено - понятия не имею, постарайтесь сделать как-нибудь поприкольнее и поинтереснее, может быть за кругом аватарок (на фоне) какие-нибудь прикольные рамки, вставки.

Под каждой из аватарок мы будем размещать количество баллов и имена участников, поэтому необходимо оставить немного места под это дело.

2. Помимо обложки нам необходимо разработать аватарку группы ВК.

Может быть придумаете какого-нибудь прикольного персонажа (либо своего, либо из популярных мемов). Можно сократить название группы, например М & П.

Хотелось бы узнать примерную стоимость всего этого дела и срок работы.