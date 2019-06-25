https://vk.com/samaradoverie
Необходимо разработать обложку для группы ВК + аватарку
1. Необходимо разработать обложку для группы ВК.
Название группы: Мемы & Приколы
Тематика группы: Юмор, приколы, мемы.
На обложке обязательно должен быть какой-нибудь юмористический уклон + указать название группы.
Плюс, собираемся каждую неделю разыгрывать призы. Необходимо, чтобы по середине обложки отображалось пять аватарок (пока поставьте тестовые чьи-нибудь, с помощью скриптов пропишим всё сами), аватарки должны быть круглые.
Трое из этих аватаров покрупнее (это будут победители), двое остальных - поменьше. Как будет это всё размещено - понятия не имею, постарайтесь сделать как-нибудь поприкольнее и поинтереснее, может быть за кругом аватарок (на фоне) какие-нибудь прикольные рамки, вставки.
Под каждой из аватарок мы будем размещать количество баллов и имена участников, поэтому необходимо оставить немного места под это дело.
2. Помимо обложки нам необходимо разработать аватарку группы ВК.
Может быть придумаете какого-нибудь прикольного персонажа (либо своего, либо из популярных мемов). Можно сократить название группы, например М & П.
Хотелось бы узнать примерную стоимость всего этого дела и срок работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт http://finpro.by/ Нужно пустить рекламу на сбор заявок на бесплатное занятие 08.07 Очень срочно! Цена за настройку рекламы в 3 сетях, также рассматриваю не одного специалиста а возможно 1 человек на 1 соц ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Рассматриваем как таргет, так и продвижение средствами автоматизации (софт) Итоговая стоимость за установку не должна привышать 0.75$ Обязателен опыт в продвижении приложений SMM.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel 4 соц сети VK facebook insta однокласники 1 часть ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Hello, I`m looking for a SMM specialist. To create targeting campaign in Facebook, Instagram & Google. The niche: Website design development (https://delalimov.com) Area : USA ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подписаться на заданное количество тематических акаунтов в инстаграмма и оставить комментарии к постам. Подписываемся с нашего акаунта. Алгоритм подписки объясню. Любителям торговаться вместо того чтобы работать - не добавляйтесь.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я нахожусь в поисках специалиста по продвижению личного блога в Инстаграм. Блог живет уже месяц, почти 1500 подписчиков, но органический прирост очень медленный поэтому я нуждаюсь в помощи. Мне нужен ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение онлайн курсов по программированию ВК(фб, инст), нужен человек с подобными кейсами или с хорошим опытом. Пользовался услугами одной компании, они настроили рекламный кабинет и в итоге не смогли привести нормальное кол-во лидов и ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет , для YouTube нужны комментарии по теме видео + просмотры с удержанием , так чтоб не попасть в бан и выпасть из поиска во все !Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист СММ с высоким знанием английского языка. Посты необходимо делать на английском языке.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад