Требуется составить техническое задание для дизайнера по созданию фирменного стиля, постов и иконок для аккаунта банка. Исполнитель должен обладать нестандартным мышлением, понимать тренды в Instagram и быть готовым выполнить тестовое задание.
Нужен интернет-маркетолог traffic manager
Наша ниша онлайн вебинары. Русскоязычное пространство по всему миру.
Работать с FB, Instagram, Youtube, Google Ads, TGM.
Нам нужен опытный человек который уже успел потратить на рекламе 50-100 тис $.
Нужно навести порядок и настроить трафик на вебинары которые уже есть, их 3 шт.
Проектная работа на 1-3 месяца.
Также обучить джуна который будет дальше этим всем заниматься на копи паст.
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