Наша ниша онлайн вебинары. Русскоязычное пространство по всему миру.

Работать с FB, Instagram, Youtube, Google Ads, TGM.

Нам нужен опытный человек который уже успел потратить на рекламе 50-100 тис $.

Нужно навести порядок и настроить трафик на вебинары которые уже есть, их 3 шт.

Проектная работа на 1-3 месяца.

Также обучить джуна который будет дальше этим всем заниматься на копи паст.