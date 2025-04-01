Міжнародна компанія в сфері психологічної онлайн-освіти шукає SMM-менеджера для створення стратегічних контент-планів. Основні завдання включають розробку вірусного контенту, ведення розсилок та аналіз статистики акаунтів у соцмережах. Ідеальний кандидат має бути креативним, мати реальні результати та інтерес до психології.
Нужен менеджер для закупки рекламы в telegram
Ищу менеджера для постоянного сотрудничества - закуп рекламы в Telegram каналах под продвижение эзотерических услуг (консультаций, разборов). У которого был какой то опыт в закупках рекламы в telegram.
Первый запуск бюджет: 10к рублей реклама + 5к рублей услуги
Цель: Привести активную аудиторию, которая готова оплатить консультации, сделать заказ услуг в течении недели (гео РФ, женщины 25+, живые, без ботов и накруток).
📌 Что нужно:
1) Подбор каналов (проверить на активность, накрутку, ЦА, платежеспособность)
2) Найти лучшие рекламные форматы (подбор идей, которые вызывают быструю реакцию в первые 1-5 дней: байт-подачи, призывы, платные продолжения, фокус на действие - заказ услуги)
3) Составить и оформить рекламный пост (написать продающий текст, сделать визуал, кнопки, продумать переход из поста в личку)
4) Организовать закуп, проконтролировать точность размещения (текст, кнопки, ссылки, изображение, время выхода)
5) Проверить на накрутку рекламный пост после публикации
6) Сделать отчет (когда разместили, где, стоимость, статистика)
🔁 Дальнейшее сотрудничество:
Если после запуска будут реальные лиды, то заказываю повторно с большим бюджетом, оплата по ставке 30% от рекламного бюджета + бонусы.
Важно! Рассматриваю только заявки в которых есть все ответы на вопросы и примеры:
1) Как лучше распределить бюджет 10к рублей? По каким метрикам будете выбирать каналы, какой стоимости?
2) В какие дни и часы лучше искать окно под размещение? Почему выберете именно этот интервал?
3) Пришлите минимум 2 рекламных поста, которые уже запускали и делали для других клиентов (любой тематики). Можно скриншотом или текстовым видом.
Рассматриваю разные варианты и условия.
Заявки фрилансеров
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