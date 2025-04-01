Ищу менеджера для постоянного сотрудничества - закуп рекламы в Telegram каналах под продвижение эзотерических услуг (консультаций, разборов). У которого был какой то опыт в закупках рекламы в telegram.

Первый запуск бюджет: 10к рублей реклама + 5к рублей услуги

Цель: Привести активную аудиторию, которая готова оплатить консультации, сделать заказ услуг в течении недели (гео РФ, женщины 25+, живые, без ботов и накруток).

📌 Что нужно:

1) Подбор каналов (проверить на активность, накрутку, ЦА, платежеспособность)

2) Найти лучшие рекламные форматы (подбор идей, которые вызывают быструю реакцию в первые 1-5 дней: байт-подачи, призывы, платные продолжения, фокус на действие - заказ услуги)

3) Составить и оформить рекламный пост (написать продающий текст, сделать визуал, кнопки, продумать переход из поста в личку)

4) Организовать закуп, проконтролировать точность размещения (текст, кнопки, ссылки, изображение, время выхода)

5) Проверить на накрутку рекламный пост после публикации

6) Сделать отчет (когда разместили, где, стоимость, статистика)

🔁 Дальнейшее сотрудничество:

Если после запуска будут реальные лиды, то заказываю повторно с большим бюджетом, оплата по ставке 30% от рекламного бюджета + бонусы.

Важно! Рассматриваю только заявки в которых есть все ответы на вопросы и примеры:

1) Как лучше распределить бюджет 10к рублей? По каким метрикам будете выбирать каналы, какой стоимости?

2) В какие дни и часы лучше искать окно под размещение? Почему выберете именно этот интервал?

3) Пришлите минимум 2 рекламных поста, которые уже запускали и делали для других клиентов (любой тематики). Можно скриншотом или текстовым видом.

Рассматриваю разные варианты и условия.