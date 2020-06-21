Нужен SMM-менеджер

Нужен бюджетный SMM-менеджер для Instagram. Один начинающий бизнес-аккаунт, тематика фитнес и бодибилдинг. Сейчас начался проект по продаже электронных книг/пособий по тренировкам.

Главное требование: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (технические умения, если есть, отлично, если нет – могу помочь)

Нужно:

Делать посты (фото/видео с меня, текст с SMM-менеджера, план постов согласуем)

Выкладывать истории

Повышать вовлечённость подписчиков

Повышать количество подписчиков, лайков, комментариев (с помощью живых, реальных пользователей)

Подогревать аудиторию и увеличивать количество продаж

Детали можем обсудить

Период: 1 месяц (можно уделять этому минимум по 1 часу в день)

Бюджет: до 5000 руб (70 $).

Выбираю фрилансера главное по личному Инстаграму и прошлым проектам (если есть), то есть важен РЕЗУЛЬТАТ, а также выбираю по предложению, в том числе – цене.