Нужен SMM-менеджер

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт40 заявок703 просмотра

Нужен бюджетный SMM-менеджер для Instagram. Один начинающий бизнес-аккаунт, тематика фитнес и бодибилдинг. Сейчас начался проект по продаже электронных книг/пособий по тренировкам. 

Главное требование: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (технические умения, если есть, отлично, если нет – могу помочь)

Нужно: 

Делать посты (фото/видео с меня, текст с SMM-менеджера, план постов согласуем)

Выкладывать истории

Повышать вовлечённость подписчиков

Повышать количество подписчиков, лайков, комментариев (с помощью живых, реальных пользователей)

Подогревать аудиторию и увеличивать количество продаж 

Детали можем обсудить

Период: 1 месяц (можно уделять этому минимум по 1 часу в день)

Бюджет: до 5000 руб (70 $).

Выбираю фрилансера главное по личному Инстаграму и прошлым проектам (если есть), то есть важен РЕЗУЛЬТАТ, а также выбираю по предложению, в том числе – цене.

5 лет назад
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