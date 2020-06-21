Ищу опытного,а САМОЕ ГЛАВНОЕ:ТВОРЧЕСКОГО SMM маркетолога с хорошим вкусом в плане эстетики и визуала. Задача Создание свадебного проекта в рамках личного бренда с последующим выходом на международный рынок. Обязательные требования ...
Нужен SMM-менеджер
Нужен бюджетный SMM-менеджер для Instagram. Один начинающий бизнес-аккаунт, тематика фитнес и бодибилдинг. Сейчас начался проект по продаже электронных книг/пособий по тренировкам.
Главное требование: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (технические умения, если есть, отлично, если нет – могу помочь)
Нужно:
Делать посты (фото/видео с меня, текст с SMM-менеджера, план постов согласуем)
Выкладывать истории
Повышать вовлечённость подписчиков
Повышать количество подписчиков, лайков, комментариев (с помощью живых, реальных пользователей)
Подогревать аудиторию и увеличивать количество продаж
Детали можем обсудить
Период: 1 месяц (можно уделять этому минимум по 1 часу в день)
Бюджет: до 5000 руб (70 $).
Выбираю фрилансера главное по личному Инстаграму и прошлым проектам (если есть), то есть важен РЕЗУЛЬТАТ, а также выбираю по предложению, в том числе – цене.
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