Есть кто настроить таргетинг ВК? Есть такие специалисты которые очень хорошо умеют настраивает таргет на вк? Если есть пишите о себе )
Нужна консультация!
Привет, друзья! Нужна помощь! Есть страничка в фейсбуке, есть страничка в инстаграмме. Как только публикую в фейсбуке, выпадает возможность одновременно сделать пост в инстаграмм. Как это происходит не имею понятия, так как есть масса других подобных групп, где в инсту нет возможности сделать одновременный постинг. Что хочу: нужен человек, который точно знает как настраивается эта функция, учитывая что уже все настроено, но почему-то постинг не предлагается. Если кто сталкивался и знает точный ответ, готов отблагодарить финансово (в рамках разумного за элементарную консультацию). Только не пишите типа " а странички синхронизированы?" так как ответ "да". Есть группы с одинаковыми настройками, но в одних эта функция есть, а в других нет. Спасибо. Жду точный ответ. Хорошего вечера.
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