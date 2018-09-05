Нужна консультация!

Привет, друзья! Нужна помощь! Есть страничка в фейсбуке, есть страничка в инстаграмме. Как только публикую в фейсбуке, выпадает возможность одновременно сделать пост в инстаграмм. Как это происходит не имею понятия, так как есть масса других подобных групп, где в инсту нет возможности сделать одновременный постинг. Что хочу: нужен человек, который точно знает как настраивается эта функция, учитывая что уже все настроено, но почему-то постинг не предлагается. Если кто сталкивался и знает точный ответ, готов отблагодарить финансово (в рамках разумного за элементарную консультацию). Только не пишите типа " а странички синхронизированы?" так как ответ "да". Есть группы с одинаковыми настройками, но в одних эта функция есть, а в других нет. Спасибо. Жду точный ответ. Хорошего вечера.