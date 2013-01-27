Нужны люди в группу вконтакте

Нужен человек для интересного постинга (12 в день через час). Из них нужно 2-3 рекламных не подряд на себя (реклама нашего сайта). Все посты должны быть либо мотивирующими к успеху в покере или смешными. Лучше ...
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Здравствуйте.
Нужно нагнать 10 тыс живых людей без критерия в группу вконтакте.
Цена 3000р.
Интересует срок.
Оплата только по факту.
Группу скину исполнителю.
Жду ваших заявок.
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