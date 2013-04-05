Нужно +1000 реальных чел. в группу Вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок547 просмотров

Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак.

Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи одежды для собак, собаководов, и т.п.

Интересуют сроки и стоимость.

11 лет назад
zoostyle
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров