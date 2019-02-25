Нужно наполнить и вести месяц три группы в соц сетях

Нужно наполнить качественно (дизайн элементов, интересные посты с составлением еженедельного сценария) и вести месяц три группы в соц сетях (контакт, фейсбук и инстаграмм) - А так же сделать две рекламных кампании в инсте и контакте (тагретинг) Примеры выполненых работ обязательно. Тех кто любит пропадать или у кого звездная болезнь просьба не беспокоиться.