Нужно наполнить и вести месяц три группы в соц сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок353 просмотра
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Нужно наполнить качественно (дизайн элементов, интересные посты с составлением еженедельного сценария) и вести месяц три группы в соц сетях (контакт, фейсбук и инстаграмм) - А так же сделать две рекламных кампании в инсте и контакте (тагретинг) Примеры выполненых работ обязательно. Тех кто любит пропадать или у кого звездная болезнь просьба не беспокоиться. 

5 лет назад
spb9160777
Алексей 
47 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад