Ищется SMM-специалист для ведения блога, посвященного продажам на Вайлберис. Необходим опыт работы в похожих нишах. Портфолио приветствуется.
Нужно привлечь 1000-2000 живых учасников в телеграмм канал
Нужно привлечь 1000-2000 живых участников в телеграмм канал. Аудитория исключительно живая, М/Ж 18-55 лет, разные регионы России. Телеграмм канал с вакансиями. Оплата договорная
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