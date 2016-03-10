Нужно продвинуть группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка190 просмотров

Доброй ночи. Есть вот такая группа - https://vk.com/truebet_info.

Нужно её продвинуть, нужна хорошая активная целевая аудитория.

1. Сколько будет это стоить?

2. Какие сроки?

3. Как вы работаете?

3. Какими способами продвигаете?

Если у вас есть вопросы задавайте, с радостью отвечу для получения максимального результата.

9 лет назад
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров