Нужно программа по рассылке ватцап

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка202 просмотра
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Добрый день друзья, нужен программа по рассылке ватцап, на Андроид или на компьютер кто сможет отправьте запросы, дело в том что нужно парсировать номера с сайтов, и установить на программу для рассылки, чтобы я смог рассылать каждый раз другие сообщение.

4 года назад
guest_1580567418338
4 года в сервисе
Был
4 года назад