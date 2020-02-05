Нужно программа по рассылке ватцап

Добрый день друзья, нужен программа по рассылке ватцап, на Андроид или на компьютер кто сможет отправьте запросы, дело в том что нужно парсировать номера с сайтов, и установить на программу для рассылки, чтобы я смог рассылать каждый раз другие сообщение.