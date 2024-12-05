Нужно раскрутить сайт на фейсбуке

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки42 просмотра

Нужно раскрутить сайт на фейсбуке, подключить рекламу таргет

FacebookПродвижение в социальных сетяхТаргетированная реклама
5 месяцев назад
nataliasertac233
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
17 отзывов
5 месяцев назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
5 месяцев назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)