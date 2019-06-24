Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте

$101
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт32 заявки580 просмотров

Здравствуйте уважаемые исполнители! 

Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте

Оплата составляет 6400₽

6 лет назад
thepetruha
Пётр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров