Обложка FB и фото профиля

Алексей, здравствуйте.

Мне необходимо разработать дизайн для группы на FB и профиля в Инстраграм.

Тематика: онлайн шоппинг. Я байер, помогаю людям совершать покупки за границей (США и Польша, две мои страны).

Есть группа на ФБ, есть профиль в ИГ. Дизайна нет ни там, ни сям

Нужно:

1. Обложка для группы на ФБ

2. 2 фото профиля на ФБ, сочетающихся с обложкой (нас 2 человека).

3. Картинки для ИГ в Highlights (о нас, наши тарифы, обзывы, ets).

Так как ИГ я только начинаю, в процессе необходимо будет расширяться и продолжать в одном и том же стиле.

Напишите мне, пожалуйста, если сотрудничество со мной вас заинтересует и примерную стоимость работ.

Заранее благодарю, Юлия.