Обложка FB и фото профиля

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка50 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Алексей, здравствуйте.

Мне необходимо разработать дизайн для группы на FB и профиля в Инстраграм.

Тематика: онлайн шоппинг. Я байер, помогаю людям совершать покупки за границей (США и Польша, две мои страны).

Есть группа на ФБ, есть профиль в ИГ. Дизайна нет ни там, ни сям

Нужно:

1. Обложка для группы на ФБ

2. 2 фото профиля на ФБ, сочетающихся с обложкой (нас 2 человека).

3. Картинки для ИГ в Highlights (о нас, наши тарифы, обзывы, ets).

Так как ИГ я только начинаю, в процессе необходимо будет расширяться и продолжать в одном и том же стиле.

Напишите мне, пожалуйста, если сотрудничество со мной вас заинтересует и примерную стоимость работ.

Заранее благодарю, Юлия.

2 года назад
Gvozdi4kaUS
Юлия 
37 летСША
2 года в сервисе
Была
2 года назад