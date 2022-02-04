Обложка FB и фото профиля

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Алексей, здравствуйте.
Мне необходимо разработать дизайн для группы на FB и профиля в Инстраграм.
Тематика: онлайн шоппинг. Я байер, помогаю людям совершать покупки за границей (США и Польша, две мои страны).
Есть группа на ФБ, есть профиль в ИГ. Дизайна нет ни там, ни сям
Нужно:
1. Обложка для группы на ФБ
2. 2 фото профиля на ФБ, сочетающихся с обложкой (нас 2 человека).
3. Картинки для ИГ в Highlights (о нас, наши тарифы, обзывы, ets).
Так как ИГ я только начинаю, в процессе необходимо будет расширяться и продолжать в одном и том же стиле.
Напишите мне, пожалуйста, если сотрудничество со мной вас заинтересует и примерную стоимость работ.
Заранее благодарю, Юлия.
2 года назад
Юлия Gvozdi4kaUS
37 летСША
2 года в сервисе
Была
2 года назад