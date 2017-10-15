Оформить 4 гурппы ВК по ТЗ

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки252 просмотра

Оформить 4 группы ВКонтакте по техническому заданию https://docs.google.com/document/d/1cK74yYqb8UVz9hIEOPVMMoMaTRqIpzMfnryHy7gDMRQ/edit?usp=sharing В основном нужно разработать 1 макет, а остальное немного преобразовать по другую тематику в каждой группе, так как данные похожи.

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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