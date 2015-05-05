Оформить группу ВК и набрать 100 подписчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок196 просмотров

Тематика - малый бизнес, спец. автотехника.

Нужно чтобы выглядело солидно, по-мужски, и было видно "жизнь". Подписчиков до 100 человек. Критерии: Челябинск, область, мужская аудитория от 25 лет

В первую очередь интересуют подписчики. Если не делаете дизайн - тоже предлагайте, только продвижение.

Предлагайте стоимость и сроки.

10 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров