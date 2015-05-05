Оформить группу ВК и набрать 100 подписчиков

Тематика - малый бизнес, спец. автотехника.

Нужно чтобы выглядело солидно, по-мужски, и было видно "жизнь". Подписчиков до 100 человек. Критерии: Челябинск, область, мужская аудитория от 25 лет

В первую очередь интересуют подписчики. Если не делаете дизайн - тоже предлагайте, только продвижение.

Предлагайте стоимость и сроки.