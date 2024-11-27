Требуется помощница для удаленной работы в области SMM. Идеальный кандидат — девушка от 19 лет с опытом в SMM или качестве ассистентки. Обязанности включают ведение Google Sheets с идеями для контента и базовое оформление сторис. Условия: 1-2 часа в день, 2 дня в неделю, зарплата 10 тыс в месяц. Рассматриваются дополнительные задачи.