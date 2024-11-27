Оформить группу ВК юридического агенства

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки16 просмотров

Задача

Нужно дооформить группу ВК согласно ТЗ. Стоимость и сроки указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.

5 месяцев назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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2 месяца назад
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