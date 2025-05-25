Требуется SMM-специалист для разработки 18 позиций контента для коммерческого блога, посвященного личному бренду. Задача включает создание постов и рилсов с уроками и гайдами. Необходимы навыки дизайна и чувство стиля. Портфолио и кейсы обязательны.
Оформитель для проектов в бьюти-сфере
Ищу оформителя для работы над проектами в бьюти-сфере и не только. Нужен визуал, который понимает, как визуал влияет на продажи и восприятие бренда. Задачи: оформление сторис, монтаж Reels, создание обложек для постов и рилс в едином стиле с аккаунтом, работа по брендбуку и с визуальными референсами. Важно соблюдать дедлайны и иметь хороший вкус.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаОткрыт18 часов назад
- $150
Ищется специалист для разработки идеи и стратегии продвижения Telegram канала 'Дубайский Экспресс'. Необходимо найти уникальную 'изюминку', которая привлечет внимание читателей и сделает канал ярким источником новостей о жизни в Дубае. Ожидается создание стратегии, способной донести этот уникальный контент до широкой аудитории.Открытдень назад
- $80
Требуется настроить эффективную рекламу в Instagram на европейскую платежеспособную аудиторию. Необходимо придумать креативы, ориентированные на результат и высокое качество. Заказ связан с разработкой логотипов и продвижением в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиОткрытдень назад
Требуется специалист по SMM для развлекательного центра в Дубае. Необходимо разработать стратегию продвижения в социальных сетях. Ожидаются предложения с ценами и идеями по контенту.Открыт3 дня назад
Необходимо запустить таргетированную рекламу в Instagram с нуля. Ожидается разработка стратегии и настройка рекламы. Условия оплаты обсуждаются с исполнителем.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется менеджер для закупки рекламы в Telegram каналах для продвижения эзотерических услуг. Необходим опыт в закупках, подбор каналов с проверкой на активность и целевую аудиторию. Бюджет: 10к рублей на рекламу + 5к рублей за услуги. Цель — привлечь живую аудиторию из РФ, женщины 25+. Дальнейшее сотрудничество возможно, если будут реальные лиды.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт4 дня назад
Міжнародна компанія в сфері психологічної онлайн-освіти шукає SMM-менеджера для створення стратегічних контент-планів. Основні завдання включають розробку вірусного контенту, ведення розсилок та аналіз статистики акаунтів у соцмережах. Ідеальний кандидат має бути креативним, мати реальні результати та інтерес до психології.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется выполнить инстаграм-рассылку на 1000 контактов с аккаунта заказчика. Общее время работы составляет 4 часа. Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с аудиторией через платформу Instagram.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокОткрыт6 дней назад
- $500
Ищем медиа-байера для работы с Telegram-каналом. Задачи включают запуск и масштабирование рекламных кампаний через Яндекс.Директ, работу с РСЯ и Турбо-страницами, A/B тестирование. Ждем кандидатов с опытом от 2 лет, умением вести трафик без банов и написанием ТЗ на креативы. Условия: удаленная работа, обсуждаемая оплата, доступ к аналитике и креативам.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиОткрыт7 дней назад
Требуется настроить рекламный аккаунт в Мета для запуска быстрой рекламы в Инстаграм. Проект находится в Польше. Ожидается эффективная настройка и запуск рекламной кампании.Открыт8 дней назад