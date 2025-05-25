Оформитель для проектов в бьюти-сфере

Ищу оформителя для работы над проектами в бьюти-сфере и не только. Нужен визуал, который понимает, как визуал влияет на продажи и восприятие бренда. Задачи: оформление сторис, монтаж Reels, создание обложек для постов и рилс в едином стиле с аккаунтом, работа по брендбуку и с визуальными референсами. Важно соблюдать дедлайны и иметь хороший вкус.