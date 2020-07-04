Оформление группы вконтакте.

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок652 просмотра

У нас есть готовые наработки, нужно сделать дизайн исходя из этих работ. 

5 лет назад
guest_15938572137438
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
31 год
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Анатолий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад